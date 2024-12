Iodonna.it - Schiena curva, capelli radi, occhiaie e un accenno di pancia. Hannah viene dal futuro ed è un monito per tutti: dormire poco è una bomba a orologeria

e male non è solo una brutta abitudine: è unaper la nostra salute. A dimostrarlo è un progetto provocatorio sviluppato dall’azienda britannica Bensons for Beds, in collaborazione con l’“evangelista del sonno” Sophie Bostock. Il risultato? Una rappresentazione digitale sorprendente chiamata, che mostra come potrebbe apparire una donna nel 2050 dopo decenni di sonno scarso. Non è uno spettacolo piacevole:, pelle segnata e unaprominente, simboli di un corpo sofferente. Insonnia: 6 errori comuni che impediscono diguarda le fotomeno di 7 ore, un problema sottovalutatoGli esperti sono chiari: sette ore di sonno a notte rappresentano il minimo indispensabile per mantenersi in salute.