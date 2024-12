Tpi.it - Sanremo 2025, l’annuncio a sorpresa di Carlo Conti: “I big saranno 31. È una coppia alla quale non potevo dire di no”

Leggi su Tpi.it

di: “I big31”ha annunciato ache i big in gara al Festival di31 anziché 30 rivelando che si aggiungerà unainedita dellafarà il nome nella giornata di mercoledì 18 dicembre.“I big31, è unae la annuncerò domani” ha dichiarato ilttore artistico e conduttore della kermesse musicale in occasione della conferenza stampa diGiovani, la cui puntata finale va in onda su Rai 1 nella serata di mercoledì 18 dicembre.rivela che si tratta di “unadel tutto ineditanondi no”. Il presentatore aveva già presentato la lista dei 30 cantanti in gara lo scorso 1 dicembre durante l’edizione delle 13.30 del Tg1.Durante la conferenza stampa, poi, si è parlato anche della decisione del Tar della Liguria, che ha stabilito che l’affidamentottoRai da parte del comune didell’organizzazione del Festival è illegittima.