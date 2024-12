Ilrestodelcarlino.it - Qualità della vita, boom di Forlì-Cesena. La provincia al 13° posto in Italia

Che rimonta. Ladiha scalato la classifica dedicata allastilata dal Sole 24 Ore, conquistando il tredicesimosui 107 territori in classifica.ancor più significativo in quanto registrato nell’anno dell’alluvione. La nostra area per di più detiene un record, perché nessun’altra in tuttaè riuscita a progredire così tanto velocemente nell’arco degli ultimi 12 mesi: lo dimostra il fatto che rispetto al 2023, abbiamo saputo scalare ben 27 posizioni. Il merito è legato a più fattori, ma in particolare nell’ambitogiustizia esicurezza,ha risalito (correndo, evidentemente) cinquanta scalini. Nel 2023 eravamo al 68esimo, mentre ora siamo al diciottesimo. Aiuta il fatto che lo scorso anno non ci sono stati omicidi, che a livello i truffe informatiche ci troviamo in un buon decimoe anche come cause civili, che determinano l’indice di litigiosità, siamo in una rassicurante ottava posizione, con una media a di 3.