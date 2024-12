Puff Daddy l’accusa di Daniel Baldwin | I video shock delle feste venduti ai protagonisti a prezzi stellari

Leggi su Open.online

Una vera e propria compravendita di, fratello di Alec, intervistato dal podcast PBD, ha svelato questo retroscena riguardante la vicenda died i suoi famigerati White Party, come ormai noto, al centro di un’indagine gigantesca per la quale il rapper e producer è accusato di traffico sessuale e racket. Secondo quanto raccontato dall’attore e regista, nelle ultime settimane sarebbero venuti fuori deiin cui venivano riprese star dello showbiz americano che partecipavano agli abusi per i quali Sean Combs (così all’anagrafe) oggi è indagato. Isarebbero in mano al rapper, attualmente detenuto nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn in attesa del processo che avrà inizio a maggio. «Aveva telecamere ovunque» diceal conduttore Patrick Bet-David, sostenendo che suoi amici e avvocati gli hanno rivelato che questisarebbero in vendita per permettere agli interessati di evitare di essere coinvolti nel caso.