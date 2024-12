Ilfattoquotidiano.it - “Peso150 chili, mi sfottono perché sono un dietologo grasso. Dicono: ‘L’obesita? se l’e? cercata’. Cialtroni!”: lo sfogo del dottor Michele Amenta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Su tutti i social da TikTok a Instagram è popolarissimo. Ilnon solo dispensa consigli per le diete, ma ha destato curiosità per il suo aspetto fisico. “Credo di pesare sui 150. – ha confessato a Il Corriere della Sera – Sa, non salgo spesso sulla bilancia. Ma i vestiti parlano: 4diequivalgono a una taglia in piu?”.è une a tutti gli effetti e più precisamente un medico-chirurgo “orgogliosamente, da 32 anni. Con due specializzazioni: malattie infettive e parassitologia. E un passato negli ospedali Casa del Sole e Ingrassia di Palermo e Cimino di Termini Imerese”.E le diete? “Studio la nutrizione fin da prima della laurea. Chi mi sfotte con le parodie su TikTok e? andato in cerca dei miei titoli ma ha scoperto che, purtroppo,e.