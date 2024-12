Puntomagazine.it - Napoli, infortunio Buongiorno: il mercato di gennaio si concentra su un nuovo difensore centrale

Leggi su Puntomagazine.it

Ilcerca un rinforzo in difesa per: Kiwior in pole, ma non mancano le alternative come Skriniar e Luiz FelipeL’di Alessandro, che costringerà ila stare fuori per circa un mese e mezzo, ha sollevato nuove preoccupazioni in casa. La squadra, che ha investito quasi 150 milioni di euro nella scorsa sessione diestivo, si ritrova con una coperta corta nel reparto difensivo e il tecnico Antonio Conte ha già chiesto un rinforzo per il prossimo. Il tema di undiventa dunque una priorità assoluta per la dirigenza partenopea.La situazione difensiva delNonostante gli sforzi estivi per rinforzare il roster, il reparto arretrato delcontinua a destare qualche preoccupazione. Amir Rrahmani esono stati finora le uniche certezze della difesa, mentre Rafa Marin non sembra ancora pronto per garantire continuità ad alti livelli.