Mister Movie | Guy Ritchie paragona Fountain of Youth a Indiana Jones

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il regista britannico Guyè pronto a sorprendere il pubblico conof, un film d’avventura che promette di mescolare azione, emozioni eo in stile. Il cast stellare è guidato da John Krasinski e Natalie Portman.Un’avventura archeologica in stile contemporaneoDurante un’intervista con Entertainment Weekly, Guyha descrittoofcome “una versione contemporanea di“, arricchita da elementi unici e da un approccio moderno. La trama segue due fratelli, Luke e Charlotte Purdue, interpretati da John Krasinski e Natalie Portman, che si riuniscono per esplorare luoghiiosi e svelare i segreti della leggendaria Fontana della Giovinezza.ha spiegato che il film si allontana dai suoi consueti generi, come le commedie d’azione e i gangster, per spiccare il volo verso nuovi orizzonti creativi:“Ho sentito il bisogno di uscire dalla mia comfort zone e sperimentare.