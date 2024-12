Lanazione.it - Messa di Natale, il 25 dicembre l’arcivescovo di Firenze celebrerà alle Piagge

, 172024 – Al'arcivescovo di, Gherardo Gambelli presiederà il 24(ore 23) nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore la veglia e ladella notte di. Il 25poiladel giorno di10,30. «Sarà il mio primoda vescovo e nella Notte Santa in Cattedrale attenderemo insieme e gioiremo per la nascita di Gesù - dice - poi il giorno diandrò a celebrare la, alla periferia della città, il mio vuole essere un segno di attenzionesituazioni sociali più complesse e disagiate e per questa volta ho scelto questo luogo. Dopo lasarò poi al pranzo dipromosso dalla Comunità di Sant'Egidio a Spazio Reale a San Donnino. Ho chiesto al cardinale Giuseppe Betori, come sto facendo per altre occasioni, di presiedere la celebrazione del giorno diin Cattedrale, lo ringrazio per la disponibilità e il sostegno per il mio ministero.