Donnaup.it - Meglio non assumere caffè a stomaco vuoto, lo dicono gli esperti!

Leggi su Donnaup.it

Anche se ormai è un’abitudine assai diffusa, per fretta o necessità, sarebbenon. A dirlo, sono proprio gli.In Italia si sa, l’espresso è un’istituzione: al risveglio per partire con il piede giusto, a metà mattina per una pausa di lavoro, dopo pranzo per ricaricare le energie, a metà pomeriggio per due chiacchiere con le amiche. Insomma ogni momento è quello giusto per assaporare tutto il suo aroma.Tra tutte queste, quella più pericolosa è indubbiamente la prima tazzina della giornata, quella che beviamo di corsa, prima di uscire, soprattutto se lo facciamo senza consumare la colazione.Perché? Ce lo spiega la scienza! Curiose? Iniziamo!non, logli!Alcunidella Harvard University, l’università più rinomata del Massachusetts, hanno voluto sondare i benefici del consumo di(qui il link dettagliato).