Marotta | Inzaghi bravissimo Dietro una grande squadra c’è sempre una grande società

Leggi su Ilnerazzurro.it

Presente ai Gazzetta Sports Awards in corso a Genova, il presidente dell’Inter Giuseppeha commentato il prestigioso riconoscimento di “dell’Anno” assegnato ai nerazzurri.“Ho avuto la fortuna di partire dalla provincia e fare tutte le categorie professionistiche, ma quell’esperienza vissuta nei nove anni alla Sampdoria mi ha permesso di arrivare preparato alle esperienze successive,” ha esordito, ripercorrendo brevemente la sua carriera prima di concentrarsi sull’Inter.A proposito di Simone, allenatore campione d’Italia, ha dichiarato:“Simone ha dalla sua l’esperienza da ex calciatore: conosce le dinamiche dello spogliatoio ed è cresciuto in tutte le attività. Era bravo prima, oggi è.”Sul modello Atalanta,ha elogiato labergamasca:“È un modello mondiale che dimostra come nonchi più spende, più vince.