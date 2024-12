Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 62-40, Eurolega basket in DIRETTA: Nunn 26 punti in due quarti, greci inafferrabili all’intervallo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:13 Analisi molto semplice data dalla valutazione complessiva a metà gara: 76-39. Con iche sono stati “in the zone” per 18 minuti, ed è una situazione in cui in genere si può fare poco.21:10 Ufficiale: Kendrickha realizzato il maggior numero di triple in un quarto nell’moderna con le 7 mandate a segno nel primo quarto.TOP SCORER –: 26: 9 Mirotic62-40 Transizione veloce dichiusa in rapidità da Shields, si vacon un parziale di 2-12 dell’, che però per 18 minuti è stata letteralmente tramortita soprattutto da Kendrick.62-38 Mirotic corregge in volo l’errore di LeDay.62-36 Tripla aperta frontale di Sloukas.59-36 Mannion penetra, canestro valido per interferenza irregolare di Kalaitzakis.