Oasport.it - LIVE Monza-Fenerbahce Istanbul 1-0, Champions League volley in DIRETTA: 25-23, Zaytsev trascina Monza nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Brutta copertura a muro dei turchi con la palla che si impenna sulla rete. Il più lesto èche riportaavanti.4-4 Termina largo l’attacco di Luburic. Da sottolineare una super difesa di Gaggini.3-4tempo di Averill.2-4 Termina larghissimo l’attacco di.2-3 Monster block di Baltaci.2-2 Non passa iltempo di Averill.2-1 I turchi lasciano moltissimo spazio in lungolinea a Zaytesev che ne approfitta.1-1 Diagonale vincente di Luburic con il pallone che passa trae Beretta, il quale era in ritardo a muro.1-0 Parallela vincente di Szwarc che non ha problemi contro il muro 1 avversario.SECONDO SET20.32 Il miglior realizzatore del match ècon 6 punti. Al numero 24 dirisponde Luburic, che ha messo a terra 5 palloni commettendo però 3 errori al servizio.