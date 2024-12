Oasport.it - LIVE Monza-Fenerbahce Istanbul 0-0, Champions League volley in DIRETTA: grande equilibrio nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATIME OUT FENERBACHE MEDICANA18-17 Largo l’attacco di Karyagin che in precedenza era stato murato da Cachopa.17-17 Errore dai 9 metri anche per Gulmezoglu.16-17 Si ferma in rete il servizio di Szwarc.16-16 Ancora Rohrs, che con la parallela trova il terzo punto consecutivo e ristabilisce la parità.15-16 Rohrs sfrutta una disattenzione nel muro a 3 avversario e passa tra due giocatori.14-16 La parallela di Gulmezoglu passa tra le mani larghe di Szwarc.14-15 Diagonale stretta di Rohrs.TIME OUT MINT VERO13-15 Iltempo di Averill costringe ad una free ball i turchi su cui però il centrale statunitense attacca di prima senza trovare il campo.13-14 Pallonetto vincente di Luburic che ha fintato fino all’ultimo il colpo.