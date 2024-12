Lapresse.it - Latina, esplode una villetta ad Aprilia: le vittime salgono a tre

Leggi su Lapresse.it

a tre lerecuperate dai Vigili del fuoco tra le macerie di unaad, in provincia di, crollata ieri sera a seguito di un’esplosione causata probabilmente da una fuga di gas.Esplosione ad, recuperati i corpi di una donna e una 13enneDopo i corpi senza vita di una donna e di una ragazzina di 13 anni, recuperati nella serata di ieri, le squadre del team Usar (Urban Search And Rescue) hanno trovato e recuperato nella notte il corpo senza vita di un’altra donna. Coinvolto nell’esplosione un uomo, estratto in vita e affidato alle cure del personale sanitario sul posto. Le operazioni dei pompieri si sono concluse all’alba.