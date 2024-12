Ilgiorno.it - La tradizione a Groppello. Sfila il presepe vivente

Nebbia e freddo non hanno fermato domenica l’evento del, alla sua ottava edizione, voluto dal parroco don Giacomo Pezzuto ad’Adda. L’iniziativa ha visto impegnati 100 figuranti, tra cui il vicesindaco Andrea Savino nel ruolo di Baldassarre che porta in dono la mirra. Location storiche e antichi cascinali hanno fatto da palcoscenico al racconto della Natività messo in scena da insoliti attori ammirati da un pubblico numeroso. Nel finale, prima della benedizione, il parroco, accompagnato dal suono della sua chitarra e dal fisarmonicista groppellese Cesare Colombo, ha vestito i panni di chitarrista e cantante eseguendo un brano natalizio di Adriana Mascagni: I Pastrori. Numeroso il pubblico anche nella frazione di Cascine San Pietro per eventi di Natale al concerto diretto dal professor Claudio Stucchi e Paolo Camporesi.