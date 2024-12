Sport.quotidiano.net - La Massese avanza adagio. La vetta resta un miraggio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Laè uscita imbattuta anche da Cenaia allungando a 10 la serie di giornate di imbattibilità. Il tecnico Massimiliano Pisciotta alla fine ha accolto in maniera positiva questo pareggio. "E’ stata una gara intensa e non pensavo il Cenaia avesse questa gamba – ha dichiarato il tecnico dei bianconeri –. Siamo partiti bene in controllo della partita poi c’è stato l’infortunio di Cecilia e dopo il gol la squadra è sparita dal campo. Per fortuna non abbiamo subito il raddoppio che meritavano. Una volta che abbiamo cambiato qualcosina a livello tattico la squadra ha reagito e si è rimessa bene. Siamo passati al 3-5-2 facendo un calcio più propositivo. Abbiamo fatto gol e ne abbiamo sfiorati altri. Nella ripresa volevamo vincere a tutti i costi ma non ci siamo riusciti. Peccato perché volevo avvicinarmi un po’ di più alle prime posizioni.