La guerra contro i mestoli da cucina e le moltiplicazioni sbagliate

Un recente studio scientifico pubblicato su Chemosphere ha scatenato un’ondata di panico che ha attraversato come un fulmine cucine e ristoranti negli Stati Uniti. La notizia sembrava chiara e terribile: i vostri utensili dain plastica nera, quei fidatie spatole, potrebbero lentamente avvelenarvi. Lo studio sosteneva che questi utensili contenevano ritardanti di fiamma tossici riciclati da rifiuti elettronici – vecchi televisori, per esempio – e chere con essi rilasciasse sostanze chimiche pericolose, in grado di accumularsi nel corpo umano fino a livelli quasi letali. L’allarme si è diffuso rapidamente grazie a titoli sensazionalistici sui media: "Il tuo elegante set di utensili daneri potrebbe avvelenarti lentamente, avverte uno studio. Ecco cosa fare.", scriveva il LA Times.