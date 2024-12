Lanotiziagiornale.it - Il Salva-Milano spacca il Pd e contro la sanatoria parte la petizione online

Un muro che sembrava granitico, che invece inizia a mostrare più di una crepa. È quello che “proteggeva” la legge “”, alias il colpo di spugna sui grattacieli fantasma, finiti sotto i riflettori della Procura di. A intaccare un provvedimento all’apparenza blindato – perché invocato dal sindaco Beppe Sala, promesso dalla Lega, regalato da FdI e votato da tutti (a partire dal Pd), tranne M5s e Avs – i maldipancia sempre più palesi di molti dem e l’opposizione dell’opinione pubblica (amministratori locali, urbanisti ed architetti, società civile, comitati ambientalisti).I dem che dicono “no” al “”Che in molti anche all’interno dello stesso Pd mal digerissero “l’interpretazione autentica” (perché colpo di spugna, sebbene più realistica, è una definizione che suona male) si era capito già la scorsa settimana, quando erano affiorate le posizioni critiche (eufemismo) di alcuni esponenti dem come gli ex assessori di Roma e, Romeo Morassut e Cristina Tajani, o di Matteo Orfini.