Il nuovo ricatto a chi cerca casa in affitto | se la vuoi accontentati di una foto e firma al buio

Milano, 17 dicembre 2024 – Lapuò essere come quei libri con la copertina nascosta, che si comprano a sorpresa, lasciandosi ispirare dalla descrizione scritta sulla carta anonima che li ricopre? Per scegliere una stanza in, possono bastare descrizione e? Nella giungla milanese pare proprio di sì. Affitti folli: 14 metri quadri a 750 euro? L’agente immobiliare cita il film cult e piazza il monolocale (dice lui) in 13 minuti. Il video è virale Una stanza “confortevole” con aria condizionata e portineria in zona Loreto attira l’attenzione tra migliaia di annunci. Il prezzo? 775 euro al mese. Ed è variabile, a seconda delle giornate. In sconto, perché sopra la cifra iniziale, che sfiora i mille euro, c’è una riga rossa. Come fosse l’offerta imperdibile di un negozio in un periodo di saldi.