Il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Dobbiamo aumentare le spese militari almeno fino al 2% del Pil"

Per certi capitoli di spesa non esistono tagli, anzi per le armispendere ancora di più. Parola del, che in un’intervista a Repubblica ha spiegato perché l’Italia devela spesa militare, arrivandoal 2 per cento del Pil.“Non perché ce lo chiede la Nato, ma per essere pronti: se subissimo un attacco come Israele, dovremmo essere in grado di difenderci”, ha sottolineato il. “Oggi siamo più indietro degli altri”. Non sarà (solo) per questo ma gli Stati Uniti di certo ce lo chiederanno. “Il primo a chiederlo fu Obama”, ha ricordato. “Ce lo chiedeva l’America di Biden, ce lo chiederà, con maggiore forza, Trump”.“Ci dirà: tenete alla vostra sicurezza? Non può essere solo un problema che riguarda le tasse dei contribuenti americani.