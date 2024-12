Amica.it - Il colore segreto del make up di Natale è il viola

Leggi su Amica.it

Valentina Li, esponente delle Cometes Collective, si tinge le unghie di(profondo e mischiato con il nero), per truccare Vittoria Ceretti. La modella italiana, volto della campagna del truccoChanel 2024. Primo, grande, indizio. Le unghie dellaup artist, Chanel Globalup Creative partner, non sono rosse. Effettivamente, seguendo questo indizio cromatico, si scopre che nella collezioneup pensata per le vacanze natalizie, ilsecondario, nato dalla mescolanza del rosso con il blu, è tra i protagonisti. Ilè il nuovo rosso natalizio? Quest’anno, potrebbe diventarlo. Per chi ama una versione più mistica e dark del.TruccoChanel 2024: la sorpresa delLa sorpresa delnella collezione truccoChanel 2024 è da cogliere al volo.