Anteprima24.it - “Dilexit nos”: lettera enciclica sull’amore umano e divino del Cuore di Gesù

Tempo di lettura: 2 minutiIl 19 dicembre alle 19 presso il Santuario Sacrodi, Parrocchia Padri Cappuccini in via Meomartini a Benevento, l’arcivescovo metropolita Felice Accrocca presenta “nos”,deldi.Pubblicata il 24 ottobre scorso, lanasce dall’esperienza spirituale di Papa Francesco, “che avverte il dramma delle enormi sofferenze prodotte dalle guerre e dalle tante violenze in corso e vuol farsi vicino a chi soffre proponendo il messaggio dell’amoreche viene a salvarci”.L’offre la chiave di lettura dell’intero magistero di questo Papa, come ci fa capire lui stesso: “Ciò che questo documento esprime permette di scoprire che quanto è scritto nelle Encicliche sociali Laudato si’ e Fratelli tutti non è estraneo al nostro incontro con l’amore diCristo, perché, abbeverandoci a questo amore, diventiamo capaci di tessere legami fraterni, di riconoscere la dignità di ogni esseree di prenderci cura insieme della nostra casa comune”.