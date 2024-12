Dilei.it - Capelli ricci idratati, morbidi e perfetti. L’accessorio che cercavi è in sconto e costa quasi la metà

C’è chi li ama e chi proprio li detesta, eppure tutti concordano sul fatto che ihanno sempre avuto un fascino unico e irresistibile. Simbolo di femminilità e sensualità, icaratterizzano fortemente la personalità e lo stile di chi li porta, tuttavia chi li possiede per natura sa bene quanto siano difficili da gestire. Uno degli strumenti fondamentali per chi vuole valorizzare i propriè il diffusore, un accessorio del phon progettato appositamente per asciugare isenza rovinarne la forma naturale. Visualizza questo post su Instagram Solitamente ha forma di una campana con fori e punte che si aggancia all’estremità del phon ma ne esistono di tantissimi brand e tipologie. In comune hanno tutti lo stesso scopo, ossia distribuire il calore in modo uniforme, riducendo l’effetto del getto diretto d’aria così da evitare l’apertura delle cuticole, responsabili del crespo.