Calcio femminile / L’U17 Jesina Aurora inciampia, la corsa al primato passa per Pesaro

Sconfitta al San Sebastiano dalla Recanatese perde il primo posto. Domenica in casa dell’Arzilla è d’obbligo vincere. Pari per l’Under 15JESI, 17 dicembre 2024 – Quello che non ti aspetti.L’Under 17 perde in casa contro la Recanatese e viene superata in classifica generale dall’Arzilla. Undici pesarese che la formazione leoncella affronterà domenica prossima adove, a questo punto, servirà solo vincere per arrivare primi in campionato a due turni dal termine.L’Under 15, invece, pareggia 0-0 nel derby in AnconaUNDER 15Ultima di campionato per la prima fase per laUnder 15 con il pari in Ancona contro l’ultima in classifica. Ora le prime due, Perugia e Gualdo, parteciperanno ai play off per stabilire chi accederà alla fase nazionale. Per il resto delle società, tra cui la, a fine febbraio, inizierà la seconda fase.