ATP Next Gen Finals Jeddah 2024 | calendario risultati montepremi date diretta tv e streaming

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per leGen ATPdi, ultimo evento della stagione tennistica di scena in Arabia Saudita da mercoledì 18 a domenica 22 dicembre. Gli otto Under 21 più forti del globo si sfidano sul cemento indoor in Medio Oriente per conquistare il prestigioso titolo e scrivere il proprio nome nell’albo d’oro, che annovera tra gli altri Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’uomo più atteso è il francese Arthur Fils, grande protagonista dele determinato a riscattarsi dopo la sconfitta in finale dello scorso anno.Al via anche il suo connazionale Luca Van Assche, presente anche dodici mesi fa, mentre sono ben tre gli americani ai nastri di partenza: Alex Michelsen, Learner Tien e Nishesh Basavareddy. Completano il campo di partecipazione Jakub Mensik e Juncheng Shang (candidati al premio di ‘Newcomer of The Year, vinto dal ceco) e infine il brasiliano Joao Fonseca, che promette davvero bene.