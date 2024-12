Lanazione.it - Anestesisti Cgil, linea dura: “Stop alle prestazioni aggiuntive e il contratto deve essere rispettato”

Massa Carrara, 17 dicembre 2024 – Lafunzione pubblica ha inviato comunicazione formale all’Asl di “blocco dellee richiesta dei recuperi così come previsto dalnazionale del lavoro, che ad oggi è disatteso, lo stesso dicasi per le attività di formazione previste contrattualmente”. La ’battaglia’ com’è noto, è scaturita dalla riorganizzazione decisa dall’Asl Toscana nord ovest in merito all’attività di Anestesia e Rianimazione. “Facciamo appello – afferma il segretario generale dellaMassa Carrara, Nicola Del Vecchio – a tutte le forze politiche e istituzionali affinché sostengano la nostra rivendicazione a difesa della qualità dei servizi, della qualità del lavoro e della sicurezza dei pazienti. Come richiesto anche dai sindaci in conferenza zonale, noi continuiamo a chiedere all’Asl di sospendere l’applicazione della riorganizzazione per arrivare a definire possibili modalità condivise di organizzazione del servizio tenendo conto anche di alcuni suggerimenti che gli stessihanno avanzato.