Abruzzo24ore.tv - Abruzzo, l’analisi del benessere: L'Aquila Sprofonda, Pescara perde 14 posizioni, Teramo risale

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'- Dati sconfortanti sulla qualità della vita inscivola,migliora leggermente. Le altre province segnano un peggioramento netto. Un’indagine sulnelle province italiane, condotta dal Sole 24 Ore, ha rivelato un peggioramento generale per l', con una significativa perdita diper le città principali della regione. La ricerca, che valuta la qualità della vita attraverso 90 indicatori certificati, divisi in sei ampie categorie, ha evidenziato un calo per le province di, L', e Chieti, mentreè l'unica a registrare un lieve miglioramento., pur mantenendo la sua posizione di primato inben 14a livello nazionale, scivolando dalla 41esima alla 55esima posizione. L’, da parte sua, non fa meglio,ndo 13 posti e posizionandosi al 67esimo posto.