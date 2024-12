Vergognati Ballando con le stelle polemiche su Guillermo Mariotto dopo il ritorno sui social

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non c’è pace perla puntata di sabato scorso e il suodietro il bancone dei giurati dicon le, scoppia un altro caso. Sebbene Milly Carlucci e la Rai lo abbiano perdonato per la sua improvvisa fuga, già entrata nella storia del programma, il pubblico sembra meno indulgente. A dimostrarlo sono i numerosi commenti negativi comparsi in queste ore sui suoi profili.Lo stilista, infatti, ha recentemente riattivato il suo account Instagram, che aveva “spento” poche ore prima dell’ultima puntata del programma andata in onda sabato 14 novembre. Non appena il profilo è stato riattivato, però, è stato preso d’assalto da critiche dei telespettatori. Molti fan del programma hanno espresso disappunto per come è stata gestita la vicenda, ritenendo che la Rai sia stata eccessivamente indulgente nei confronti del giudice.