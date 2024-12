Sport.quotidiano.net - Uomo derby Odgaard: "Ora non fermiamoci"

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ sempre più l’della svolta. Ed è pure il tabù della Fiorentina. Gol pesante, pesantissimo, quello che Jenssegna alla Viola. "Bella soddisfazione, sono molto contento: per il gol, per la vittoria, per il fatto che stiamo cambiando marcia e si vede". Ebbene sì: dal Dall’Ara, contro la Fiorentina, è ripartita la rincorsa all’Europa del Bologna di Italiano. Cercavano il primo colpo con una big in questa stagione, i rossoblù: missione compiuta, finalmente, dopo il pareggio con la Juventus. Ci erano andati vicino a Torino, sciupando tutto nel finale. Ma dando una sensazione di crescita netta. Sensazione confermata e questa volta il Bologna non spreca come altre volte era accaduto lungo il cammino, in barba all’emergenza e alla stanchezza post Benfica: attacco al settimo posto riuscito e Juventus a meno 3.