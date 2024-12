Un villaggio natalizio sul belvedere di San Martino con il 'N'arte Christmas Festival'

Leggi su Ildenaro.it

Al via a Napoli ‘’ , ilche per sette giorni, dal 21 dicembre nella piazza deldi San, ospiterà esibizioni di giovani artisti emergenti ed altre numerose iniziative di inclusione e di valorizzazione del quartiere. Ilè stato presentato in una conferenza stampa a palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Fondazione Silvia Ruotolo Onlus e dell’Associazione, Aloha Eventi e Stragency, promotori del, e Teresa Armato assessore del comune di Napoli che ha concesso il patrocinio morale all’iniziativa. «Attraverso il, e la sua ricca programmazione culturale – ha detto Alessandra Clemente, presidente della Fondazione Silvia Ruotolo onlus – verranno valorizzati i giovani talenti del territorio, attraverso lo spazio dedicato alla musica nel piazzale della Certosa di Sanche darà visibilità a una folta schiera di artisti emergenti – musicisti, pittori, fotografi – che, pur avendo talento e passione, spesso non trovano adeguate occasioni di espressione».