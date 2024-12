Bollicinevip.com - TV Luna si rinnova: il futuro dell’emittente campana è già qui

TVsi: ilè già quiUn nuovo inizio con “Live! Questo non è un podcast”TVinaugura una fase di grande trasformazione con “Live! Questo non è un podcast”, il format innovativo che unisce informazione e intrattenimento. A guidare questa nuova avventura troviamo Francesco Russo, giornalista e direttore editoriale del quotidiano nazionale “La Gazzetta dello Spettacolo”, che promette di portare freschezza e originalità nel panorama dell’emittenza. Il progetto rappresenta un autentico salto di qualità per TV, con il supporto di MultiMedia TV, punto di riferimento nel settore delle emittenti regionali.L’obiettivo è chiaro: trasformare TVin un autentico “nuovo mondo” per la televisione locale, attraverso una programmazione ricca e diversificata, capace di rispondere alle esigenze del pubblico campano e non solo.