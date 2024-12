Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 15 dicembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Triplo appuntamento stasera – domenica 15– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 9, 10 e 11 in.La famiglia di Guzide scopre che su internet c’è un articolo riguardo all’incidente di Oylum e Tim. Oylum va nel panico pensando che possa essere considerata un’assassina e finire così in prigione. Tarik scopre che Yesim ha cambiato la serratura e si rifiuta di farlo entrare.Nei confronti di Oylum viene emessa un’ordinanza di custodia cautelare, in seguito alla misteriosa scomparsa di tutti i filmati riguardanti l’incidente. Mesut propone a Ozan di mettersi sulle tracce di Kaan cercandolo nel Dark Web. Intanto però Ozan deve prendere tempo con suo padre; inventa così di aver investito i soldi di Oltan in un fondo coreano.