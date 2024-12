Unlimitednews.it - Taormina-Cortina, Nations Award a Massimo Boldi e Neri Parenti

D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Secco no all’intelligenza artificiale nel mondo del cinema e una critica al “politically correct” che limita la libertà artistica nella commedia: sono alcuni dei messaggi lanciati dadurante l’apertura dello spin off invernale dei, il prestigioso riconoscimento taorminese che ogni anno aorganizza una tregiorni dedicata ai film di Natale. “La tecnologia deve essere al servizio dell’arte e non il contrario – hanno detto gli artisti – Immaginare un film creato, pensato, costruito con l’AI significa far morire la fantasia, l’umanità e appiattire il talento di tanti giovani registi. Nel cinema bisogna usare il cuore, la mente e poi la tecnica. Sul linguaggio c’è una differenza tra teatro, dove puoi dire ciò che vuoi e cinema dove ormai devi stare attento a qualunque parola, già nella scrittura di una sceneggiatura”.