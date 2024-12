Formiche.net - Space talk tra Walter Villadei e Luca Salamone. Il video

A sessant’anni dal lancio del satellite San Marco, l’Italia continua a guardare verso lo spazio con speranza e determinazione. Celebrazioni su tutto il territorio italiano per la Giornata nazionale dello spazio, istituita dal governo nel 2021, per celebrare l’impresa del lancio in autonomia del primo satellite italiano, grazie alla lungimiranza e all’iniziativa di Luigi Broglio, padre dell’astronautica italiana. Crescita economica, progresso scientifico e l’inizio di un nuovo capitolo per l’umanità, che si accinge a tornare sulla Luna e a posare il piede su Marte. Così come secoli fa l’epoca delle esplorazioni del Nuovo mondo cambiò per sempre la storia umana, allo stesso modo l’esplorazione spaziale ridefinirà le nostre consapevolezze e traccerà la via verso il futuro. Queste sono solo alcune delle promesse che l’Italia spaziale intende mantenere.