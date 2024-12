Sfiducia a Scholz le elezioni il 23 2

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.45 Il cancelliereperde la fiducia al Bundestag aprendo la strada al voto anticipato in Germania il 23 febbraio.ha ottenuto 207 voti a favore, 394voti contrari. 116 gli astenuti. Dopo la, l'incontro con il presidente federale Steinmeier al Palazzo Bellevue, al quale chiederà di sciogliere il Bundestag.appare comunque sollevato. Lui stesso in aula aveva sottolineato che il voto anticipato era il suo obiettivo. L'esito era dato per scontato, dopo la crisi della coalizione 'semaforo'.