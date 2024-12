Iltempo.it - Selvaggia Lucarelli a Sanremo? "Fino all'ultimo...", colpo di scena su Rai1

Leggi su Iltempo.it

, mai banale e sempre pronta a sorprendere, è tornata a far parlare di sé. Ospite di “Da noi. a ruota libera”, il talk show domenicale di Francesca Fialdini in onda su, la giornalista ha affrontato temi caldi, dal caso Guillermo Mariotto a una suggestiva – e ironica – apertura su un suo possibile coinvolgimento al Festival di2025. Difesa a sorpresa di Mariotto: “Bisogna avere delicatezza” -, nota per i suoi giudizi taglienti e senza filtri, ha stupito tutti adottando toni più concilianti nei confronti di Guillermo Mariotto, storico giurato di Ballando con le Stelle finito recentemente al centro delle polemiche. “Non l'ho sempre amato,” ha confessato la giornalista, “anzi, in passato l'avrei preso a ‘palettate'. Nei momenti difficili non ho sentito molta empatia da parte sua”.