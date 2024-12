Napolipiu.com - Rottura Biraghi-Fiorentina, c’è il sì al Napoli! ‘Spinazzola nell’affare

Il terzino sinistro ha comunicato la sua volontà di trasferirsi alla corte di Conte dopo lo strappo con Palladino. La Fiorentina pensa all'ex Roma per lo scambio. Il futuro di Cristiano Biraghi è sempre più lontano dalla Fiorentina. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna de Il Mattino, il terzino sinistro ha già dato il suo assenso al trasferimento al Napoli, dove ritroverebbe Antonio Conte, tecnico con cui ha già lavorato ai tempi dell'Inter. La rottura tra il capitano viola e l'allenatore Palladino è ormai definitiva, come confermato dalle recenti dichiarazioni dell'agente del calciatore. Una situazione che apre le porte ad un addio già nella finestra di gennaio. Il Mattino svela anche i dettagli della possibile trattativa: l'ipotesi dello scambio con Folorunsho è stata scartata, con la Fiorentina che avrebbe individuato in Leonardo Spinazzola il profilo ideale per rinforzare la propria fascia sinistra.