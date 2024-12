Puntomagazine.it - Rangers Qualiano vincono in amichevole contro Il Real Normanna

hanno affrontato venerdì scorso una partita in, vincendo 4-2gli avversariVenerdì 13 dicembre scorso, i giocatori dellahanno gareggiato inil(Aversa) vincendo 4 a 2.I giocatori dellasi ritengono pronti ad affrontare le prossime sfide, oltretutto venerdì sono stati recuperati in partita alcuni giocatori tra cui Vallefuoco, che aveva subito un infortunio. Lo stato fisico di molti gareggianti è stato messo alla prova, con un ottimo risultato finale, e con la prova di aver recuperato totalmente l’intera rosa calcisticaIl match inè stato un opportunità per tutti i giocatori per poter valutare le proprie potenzialità e per poter affrontare un ottimo allenamento in vista del prossimo sIl Quarto, un indi alta rilevanza per le due squadre.