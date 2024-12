Gqitalia.it - Perché l'Italia è in due gironi di qualificazione diversi per i Mondiali di calcio 2026

Leggi su Gqitalia.it

C'è ancora parecchio tempo, ma il viaggio da organizzare meriterebbe eccome: Stati Uniti, Canada e Messico. L'occasione? Idi, che si giocheranno nei tre Paesi dall'11 giugno al 19 luglio, di nuovo d'estate dopo l’edizione disputata tra novembre e dicembre 2022 in Qatar.La nuova formula della Coppa del mondoPer la seconda volta, dopo l'edizione del 2002 in Corea del Sud e Giappone, il torneo verrà ospitato da più di una nazione. Contando le edizioni del 1970 e del 1986, il Messico diventerà la prima nazione a ospitare il Mondiale per la terza volta, mentre per gli Stati Uniti sarà la seconda (dopo il 1994) e per il Canada la prima. La prossima Coppa del mondo, inoltre, vedrà per la prima volta l'espansione del numero di partecipanti da 32 a 48.Ci sarà una prima fase acon dodici gruppi da quattro squadre ciascuno, seguita dalla fase a eliminazione diretta, con le prime e le seconde classificate di ogni gruppo più le migliori otto terze che si incontreranno nei sedicesimi di finale, per un totale di 104 partite.