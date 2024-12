Romadailynews.it - Osservatorio sulla Cybersecurity: solo il 61% delle imprese che hanno intrapreso un cammino strutturato verso la NIS2

Alla Sala Stampa della Camera dei deputati si è svolta stamattina lunedì 16 dicembre, la presentazione dell’Cybersicurezza con focusdirettiva europea. L’iniziativa è stata promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con Tinexta Cyber con l’alto patrocinio degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e di Assintel Confcommercio.La Direttiva, recentemente recepita in Italia con il Decreto Legislativo 138/2024, segna una pietra miliare nella costruzione di un sistema europeo più sicuro e resiliente. La normativa non èun compito obbligatorio da rispettare, ma un’opportunità per ledi ripensare la propria visione della sicurezza e della continuità operativa, in un mondo che cambia rapidamente. Il cuore dellaè il concetto di “resilienza digitale”, un valore che deve permeare tutte le attività aziendali.