Ilnapolista.it - Neymar: «Non ero più felice al Psg, i tifosi mi hanno mancato di rispetto»

Leggi su Ilnapolista.it

In un’intervista a Rmc Sport,ha parlato del suo addio al Psg e degli infortuni che locostretto a fermarsi più volte nella sua carriera, come successo all’Al Hilal dove ha giocato pochissime partite da quando è arrivato.: «Non ero piùal Psg, imidi»Le sue dichiarazioni:«La mia esperienza al Psg è stata bella e brutta allo stesso tempo. Bella, perché dal punto di vista calcistico penso di essere stato nel momento migliore della mia carriera. E brutta, perché sono stato infortunato per molto tempo. Quindi c’era un po’ di tristezza. Non dimenticherò i grandi momenti che ho vissuto qui, in particolare la finale di Champions League. Sono stati momenti davvero incredibili. Avremmo potuto vincere, ma una finale viene decisa dai dettagli.