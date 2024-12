Iodonna.it - Nella televisiva di Stefano Bollani e Valentina Cenni, l'ospite di stasera è il cantautore calabrese Brunori Sas

Leggi su Iodonna.it

Riparte questa sera Via dei Matti N° 0, il programma musicale ideato e condotto da. Prodotta da Rai Cultura, la trasmissione ritorna per il quarto anno consecutivo con la stessa formula ma con un’importante novità: ogni puntata – dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai 3 – si focalizzerà sulla storia di un grande musicista del passato. In studio, come di consuetudine, anche tanti ospiti italiani e internazionali. Questa seraaccoglieranno ilSas. Il Natale è pieno di gioia e musica nel video dei ragazzi dell’Istituto dei Tumori di Milano X Leggi anche ›: «Volevo essere Celentano» Via dei Matti N° 0, la quarta stagione dasu Rai 3Compagnivita e nel lavoro, il pianista e compositoree l’attrice e cantanteriaprono idealmente per il quarto anno consecutivo la loro casa immaginaria di Via dei Matti N° 0.