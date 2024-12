Thesocialpost.it - Moncalieri, marito e moglie sessantenni trovati senza vita: probabile omicidio-suicidio

Leggi su Thesocialpost.it

Un possibileè avvenuto questa sera a, in strada Chisola 6. La tragedia ha avuto luogo intorno alle 20 e ha coinvolto due coniugi, entrambi. I carabinieri sono intervenuti sul posto.L’uomo, di 69 anni, è stato trovato impiccato, mentre la donna di 61 anni presentava ferite da arma da taglio. Le circostanze fanno pensare che l’uomo abbia prima ucciso lae poi si sia tolto la.A lanciare l’allarme è stato un parente della coppia, preoccupato dopo non aver ricevuto risposte alle sue chiamate. Quando si è recato a casa dei due, ha fatto la tragica scoperta dei cadaveri.Questo episodio avviene a pochi giorni di distanza da un altro tragico evento, avvenuto a Castellamonte, dove unsettantenne ha ucciso la, malata di Alzheimer, sparandole in testa, per poi suicidarsi.