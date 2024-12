Panorama.it - Mercosur: una nuova battaglia ideologica dell’Europa

Leggi su Panorama.it

Dopo averlo fatto per la transizione ambientale, anche sul commercio internazionale l’Europa avvia quella che sembrerebbe essere una. Anche in questo caso, il risultato potrebbe essere quello di dividere l’Europa, finendo per danneggiarla. LaCommissione Europea, come suo primo importante atto di politica commerciale e industriale, ha deciso di firmare il trattato di libero scambiocon i Paesi dell’America Latina, le cui negoziazioni erano in corso da oltre 20 anni. È una scelta sicuramente significativa, ma anche decisamente controversa e forse azzardata. È nota, infatti, la posizione contraria di alcuni grandi Paesi europei, come Francia e Polonia. Mentre alcuni settori industriali europei, come quello metalmeccanico e dell’automobile, salutano con favore il trattato, altri, in particolare il mondo dell’agricoltura, si oppongono strenuamente.