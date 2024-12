Ilrestodelcarlino.it - Male Loeppky, promosso Dirlic. Balaso protagonista

Chinenyeze 6-: gioca una partita "nor". Finisce con 12 punti e il 57% di attacco ma è vuota la casella dei muri nonostante 5 set e soprattutto sono troppi i 6 errori su 17 servizi. Gargiulo 6,5: di nuovo titolare al posto di Podrascanin, realizza 7 punti con il 71%, si becca 2 muri ma ne fa altrettanti.5: viene messo in sestetto da Medei ma toppa anche la finalina dopo aver deluso in tutta la manifestazione iridata. Fa 3 punti con un basso 27% di attacco, con 2 muri presi e 2 errori. Dal terzo set si siede in panchina. Boninfante 6,5: il baby non dispiace anche se talvolta non è lucidissimo nelle scelte e anche l’ultimo pallone dato a Lagumdzija non era proprio invitante. Sarebbe l’alzatore ma risulta il migliore di Civitanova a muro con 3 block.7: mai titolare in Brasile e praticamente in tutta la stagione, risponde alla promozione con una prestazione egregia, da top scorer con i suoi 21 punti fatti con un notevole 56% in attacco.