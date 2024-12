Lanotiziagiornale.it - L’Italia si salva grazie agli stranieri, ma anche loro fanno meno figli: la fotografia del declino demografico

Il censimento Istat del 2023 conferma una tendenza ormai consolidata:è un Paese che invecchia inesorabilmente, sostenuto a fatica dall’apporto delle persone straniere. A fine 2023, la popolazione residente in Italia è calata a 58,97 milioni di individui, con una perdita di quasi 26 mila unità rispetto all’anno precedente. Tra i dati più significativi, spicca un bambino ogni sei ultrasessantacinquenni. Unaimpietosa di un Paese in, dove l’età media si è attestata a 46,6 anni, con le donne che superano gli uomini.Ile il ruolo delle persone straniereNonostante ciò, la componente straniera rappresenta un fattore stabilizzante. Il numero di residentiè cresciuto a oltre 5,25 milioni (+21,8 per mille rispetto al 2022), incidendo per quasi il 9% sul totale della popolazione.