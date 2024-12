Lapresse.it - ‘Life’, l’autobiografia di Papa Francesco diventa un film

Leggi su Lapresse.it

Sarà Lucky Red a portare sul grande schermo la vita di. La casa editrice HarperCollins Italia annuncia oggi che i diritti di trasposizione audiovisiva della prima autobiografia di, ‘Life. La mia storia nella Storia‘, sono stati opzionati dalla casa di produzione e distribuzione Lucky Red, guidata da Andrea Occhipinti. Nel libro, pubblicato in Italia da HarperCollins a marzo 2024,racconta la storia della sua vita attraverso gli eventi che hanno segnato l’umanità, dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale nel 1939 quando lui aveva quasi tre anni, fino ai giorni nostri. La voce del, con le sue personalissime memorie, si alterna a quella di un narratore – Fabio Marchese Ragona – che in ogni capitolo ricostruisce lo scenario storico in cui si inseriscono.