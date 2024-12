Sport.quotidiano.net - L’altra sfida. Fabo, terzo quarto travolgente. E Sant’Antimo non può nulla

MONTECATINI 83 MALVIN64 MONTECATINI Trapani 9, Chiera 18, Natali, Arrigoni 12, Klyuchnyk 11, Sgobba 17, Fernandez Lang 10, Dell’Uomo 3, Benites 3, Giannozzi, Aminti, Mastrangelo ne. All. BarsottiLucas 11, Nelson 13, Rota 6, Colussa 2, Lenti 10, Ruggiero 7, Spinelli 7, Berra 6, Stentardo 2, Mehmedoviq. All. Gandini ARBITRI Calella e Forconi NOTE Parziali 23-16, 38-34, 65-50 LUCCA LaHerons Montecatini torna a vincere al PalaTagliate: controgli "aironi" cambiano passo fraperiodo e si prendono di forza i due punti, imponendosi 83-64. Primi minuti di rodaggio per entrambe le squadre: Montecatini parte con un poco incoraggiante 0/6 al tiro,risponde con 2 palle perse, così fino al 3’ resiste l’unico canestro di Lenti, che dà il via anche al lancio sul parquet di tantissimi peluche.