Laprimapagina.it - “Il mio miglior nemico” è il nuovo singolo di Joe Barbieri

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 20 dicembre2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Il mio”, ildi Joeche anticipa ilalbum “Big bang” che vedrà la luce il 18 aprile 2025. Il 18 aprile 2025 uscirà “Big Bang”, il settimo album di inediti di Joe. Ad anticiparlo è il“Il Mio”, che verrà lanciato venerdì 20 dicembre 2024 su tutte le piattaforme di streaming, ma anche. nello spazio profondo. Sì, avete capito bene: verso l’infinito e oltre.ha deciso di fare un inatteso regalo di Natale ai suoi numerosi fan sparsi per il mondo (e, chissà, forse anche per l’universo?) con la pubblicazione delbrano. Il giorno successivo, durante il solstizio d’inverno, Il Mioverrà trasformato in codice binario e trasmesso nel cosmo a una frequenza di 9,95 kHz grazie alla parabola di 11 metri del Centro Spaziale del Fucino.