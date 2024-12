Ilfattoquotidiano.it - I tifosi del Milan contestano la società dopo il pareggio con il Genoa. Il post di Maldini su Instagram: “La storia è memoria”

Quella tradoveva essere una partita speciale. La festa dei 125 anni del club rossonero, tanti ospiti in tribuna, la maglia celebrativa. Ma la serata di San Siro è stata caratterizzata da assordanti fischi di tutto lo stadio. Ogni volta che Zlatan Ibrahimovic veniva inquadrato sul maxi schermo, il popolo rossonero non si risparmiava criticando aspramente il dirigente svedese con fischi e insulti di vario genere. La “festa” è stata poi macchiata dalla prestazione della squadra, con unper 0-0 che ha lasciato l’amaro in bocca un po’ a tutti.“Noi non siamo americani” è stato uno dei cori più gettonati, ma non solo. “Cardinale devi vendere“, “Ci avete rotto il ca.”, e diverse grida di protesta che avevano un unico destinatario: il presidente Cardinale e la proprietà americana.